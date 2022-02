PIOGGIA al NORD: qualcosa inizia a muoversi dal FRONTE OCCIDENTALE...

Dopo due mesi di correnti settentrionali, si tornerà a guardare ad ovest, in direzione dell'Oceano Atlantico? E' davvero presto per sbilanciarsi, ma alcune mappe questa mattina mostrano la parziale liberazione dell'Europa occidentale da parte dell'alta pressione, con il conseguente passaggio di una perturbazione atlantica.

A suonare la carica del presunto cambiamento questa mattina è il modello europeo, non solo nello scenario ufficiale, ma anche nella sua media.

In questa sede prenderemo in esame proprio la media degli scenari europea valida per lunedi 14 febbraio:

Ecco la mappa che promette pioggia e neve sulle regioni settentrionali. Una perturbazione da ovest (e non da nord) preceduta da aria umida e seguita da aria più fredda. Una situazione del genere dovrebbe essere la norma nel periodo invernale, ma con il cambiamento climatico in essere è diventata ormai un'eccezione.

Ripetiamo che si tratta di previsioni a media scadenza, da prendere quindi con le dovute cautele.

...ma quanta pioggia (e neve) potrebbe cadere se una siffatta situazione divenisse reale? Vi mostriamo la sommatoria delle piogge attese in Italia tra il 14 e il 16 febbraio secondo il modello europeo:

Sarebbe davvero una bella innaffiata, non solo per il nord, ma anche per buona parte del Tirreno fino alla Sardegna e alla Campania. Arriverebbero anche preziosi centimetri di neve sulle Alpi a stroncare l'egemonia del marrone che tutt'ora impera!

Il modello americano però risulta più scettico, segnatamente nel suo scenario uffuciale, mentre la sua media si avvicina maggiormente alla tesi dell'europeo. Non ci resta quindi che attendere e vedere come si assesteranno i nuovi aggiornamenti dei modelli. Continuate quindi a seguirci!

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/arriva-qualche-nevicata-a-bassa-quota-al-nord-vediamo-dove-e-quando/93042/