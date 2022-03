Piogge sabbiose e anche NEVE sporca nelle prossime ore su alcune regioni

Un vasto vortice di bassa pressione situato sul nord Africa, tra Algeria e Tunisia, sta gettando in Europa vastissime quantità di pulviscolo sahariano, come già vi avevamo mostrato stamattina. Gran parte del pulviscolo è sospeso alle medio-alte quote, dove va ad unirsi alle molecole di vapore acqueo dando vita a nubi dal color giallastro.

Le polveri sahariane resteranno all'interno del Mediterraneo fino a sabato, dopodiché saranno spazzate via dalle fredde correnti dell'est che faranno scendere nettamente le temperature su gran parte della penisola. Eloquenti le concentrazioni di sabbia presenti in atmosfera stasera (anche oltre 900 milligrammi su metro quadrato):

La depressione artefice del tanto pulviscolo nei nostri cieli sarà anche causa di piovaschi e pioviggini su tante località del sud. Queste già sono in atto su Sardegna, Sicilia, Calabria, ma nelle prossime ore coinvolgeranno anche Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania.

Nel corso di sabato avremo instabilità al sud, specie su Calabria, Sicilia e Sardegna dove le piogge potrebbero rivelarsi persistenti e a tratti forti. Piogge più disorganizzate e deboli sul resto del sud. Qualche fenomeno isolato anche su Molise e Abruzzo, nevoso oltre i 600-700 metri.

A proposito della neve: oltre alle nevicate sull'Appennino centro-meridionale oltre i 600-800 metri (con accumuli sparsi tra i 2 e 10 cm), ci saranno nevicate anche sull'arco alpino grazie al fenomeno dello stau.

Tra stasera, sabato e le prime ore di domenica ci saranno nevicate su Valle d'Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia e Dolomiti, a quote superiori ai 1000-1200 metri. Gli accumuli saranno medio-bassi, non superiori ai 10-15 cm.

Considerando che sarà ancora presente tanto pulviscolo sahariano in atmosfera, è molto probabile che la neve risulti sporca e di color sabbia sia sulle Alpi che in Appennino.