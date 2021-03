PIOGGE PRIMAVERILI: arriveranno sull'Italia nel prossimi 10 giorni?

Piogge primaverili, dove siete? L'acqua dal cielo è attesa soprattutto su alcuni settori del nord, dove le precipitazioni da oltre un mese cadono con il contagocce.

Fortunatamente non siamo reduci dal solito inverno secco ed anticiclonico, ma la direzione predominante delle correnti (da nord o da est) che abbiamo avuto nell'ultimo mese ha messo in ombra pluviometrica alcune aree del Bel Paese.

Possiamo dire con quasi assoluta certezza che la pioggia non arriverà sull'Italia fino al termine di marzo. Vi potrebbero essere rovesci locali al nord e nelle zone interne del centro nel prossimo week-end, ma nulla di serio e organizzato.

Per la pioggia vera e propria bisognerà attendere i primi giorni di aprile, segnatamente il periodo pasquale.

La mappa estrapolata dal modello europeo, mostra quanta pioggia potrebbe cadere sull'Italia fino alla giornata di Pasqua, ovvero domenica 4 aprile. Vi ricordiamo che le stime in milllimetri che leggete sulla mappa sono puramente indicative e non devono essere prese come oro colato:

Da questa mappa emergono buone notizie per le aree del nord e del centro Italia che aspettano la pioggia. I quantitativi espressi non sono particolarmente elevati, ma sarebbero sufficienti ad interrompere questa lunga fase secca, specie al nord-ovest e sull'Emilia Romagna.

Precipitazioni scarse sono attese invece sulle Isole e al meridione, anche se il sud nell'ultimo periodo ha potuto beneficiare di apporti piovosi o nevosi di tutto rispetto.

