Piogge e temporali sparsi oggi al centro e al nord, ancora nubi e sabbia al sud

Una nuova perturbazione atlantica è giunta nel cuore del Mediterraneo ed è pronta ad arrecare un sensibile guasto del tempo su gran parte della nostra penisola a partire proprio da oggi.

I primi temporali si sono affacciati ieri sera su Sardegna, Toscana e Lombardia risultando anche piuttosto forti, considerato che non sono mancati i danni causati dalla grandine (specie nel bergamasco).

Nubi e acquazzoni stanno interessando il nord-ovest e la Sardegna, ma a breve saranno coinvolte anche le regioni nord-orientali e buona parte del centro (prevalentemente le aree interne del settore).

Il sud Italia deve fare i conti, invece, con l'ennesima risalita di aria più calda e ricca di pulviscolo desertico proveniente dal Sahara, richiamata proprio dalla bassa pressione che sta prendendo vita nel Tirreno.

Previsioni per oggi 19 maggio 2020

Peggiora nettamente su tutto il nord: rischio rovesci e temporali su Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Piogge sparse su Liguria e Piemonte.

Peggiora nettamente nel pomeriggio anche su Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio: i fenomeni più intensi prediligeranno le aree interne e non mancheranno grandinate o forti colpi di vento. Nubi e pulviscolo desertico al sud, ma senza piogge.

Tempo instabile per tutto il giorno in Sardegna, mentre in serata i primi fenomeni interesseranno anche Sicilia, Campania e nord Puglia.

Caldo con le ore contate al sud dove le temperature scenderanno rapidamente già da oggi pomeriggio fino ad arrivare, domani, a 22-24°C nei valori massimi.