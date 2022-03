PIOGGE al NORD: nuovo TENTATIVO per la fine di marzo...

Sarà la volta buona? La primavera sta spingendo a più non posso e nei prossimi giorni scaccerà via i retaggi di questo pessimo inverno. Modificare la circolazione generale dopo 4 mesi di pattern fisso non sarà facile, ma l'avanzamento della stagione questa volta dovrebbe darci una mano, scombussolando finalmente la circolazione delle masse d'aria a scala euro-atlantica.

La prima mappa che vi mostriamo valuta lo SPREAD, ovvero la difficoltà da parte di un modello (in questo caso il modello europeo), nel prevedere una determinata configurazione. Dove vedete il colore tendende al marrone, lo spread aumenta e di conseguenza aumenta la difficoltà della previsione. La mappa è valida per mercoledi 30 marzo:

Notiamo finalmente un corridoio di correnti sud-occidentali sull'Italia. La difficoltà previsionale in sede italica viene giudicata media; più elevata invece sulle aree dell'Europa centro-settentrionale. Correnti da sud-ovest in quota significherà riaprire i rubinetti della pioggia al nord e sulle regioni centrali tirreniche.

A tal proposito, vi mostriamo tre diagrammi che riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compreso ovviamente quello ufficiale nei prossimi 15 giorni.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. Le città prese come riferimento sono Torino, Milano e Venezia, in modo da prendere come riferimento tutto il nord.

In tutti e tre i grafici si nota il periodo secco comandato dall'alta pressione che proseguirà fino al giorno 30 marzo. Quindi fino al 30 marzo NIENTE PIOGGIA AL NORD. Successivamente, gli "spaghetti" delle piogge (in basso a sinistra) iniziano a muoversi verso l'alto per tutte e tre le località, segno che la pioggia potrebbe tornare al settentrione in un contesto termico anche abbastanza fresco.

Non ci resta che monitorare la situazione sperando che questa volta sia quella buona e che non ci siano ulteriori rinvii. Per il momento siamo tra il 45 e il 50% di possibilità.

