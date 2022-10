Picco di caldo estivo alla fine di ottobre

SITUAZIONE ATTUALE ED EVOLUZIONE: Un'imponente richiamo di aria calda interessa l'Europa, dove le temperature restano straordinariamente elevate per essere nella terza decade di ottobre. A livello sinottico generale troviamo un'ampia figura di bassa pressione che interessa l'Europa occidentale, determinando condizioni di tempo instabile sulla Francia e la Penisola Iberica. Questo vortice depressionario resterà sostanzialmente fermo sul posto, senza progredire ulteriormente verso est. Lungo il lato ascendente di questa circolazione continueranno a risalire masse d'aria calda subtropicale verso la fascia delle medie latitudini.

Nel corso della prossima settimana almeno altri due impulsi di aria fredda scivoleranno dall'oceano Atlantico settentrionale verso le coste del Portogallo, rinnovando in questa zona d'Europa tempo fortemente instabile. gli effetti di questa depressione si fanno sentire in parte anche sulle regioni del nord, in particolare sull'angolo nord-occidentale.

Stima delle precipitazioni previste dal modello americano GFS per martedì 25 ottobre (e 24 ore precedenti). Le uniche piogge sono previste al nord, altrove tempo asciutto con venti di Scirocco attivi:

Trattandosi di un'onda ciclonica stazionaria, le correnti calde nord africane continueranno ad avere un corridoio preferenziale per raggiungere il Mediterraneo e l'Europa. In particolare nel corso della prossima settimana i modelli mostrano un nuovo impulso di aria molto calda risalire verso nord, accentuando un'anomalia termica positiva già considerevole sul Vecchio Continente.

Nella prima metà della prossima settimana l'avvezione calda africana raggiungerà il picco su Francia, paesi dell'Europa centrale e Italia, con temperature che tra lunedì e mercoledì prossimo si porteranno fino a 10-12 gradi oltre le medie del periodo.

Ecco le anomalie termiche previste dal modello americano GFS alla quota di 850hPa (circa 1500 metri) per mercoledì 26 ottobre, valori fino ad 8-10°C oltre le medie del periodo:

Qui sotto invece vi mostriamo le anomalie dei valori termici al suolo previsti dal modello americano GFS sempre per mercoledì 26 ottobre. Temperature fino a 10-12°C oltre le medie del periodo:

Sul nostro Paese sono previste poche novità significative, al centro e al sud il tempo resterà anticiclonico per tutta la nuova settimana, con temperature calde sulle due isole maggiori, dove non sono esclusi picchi fino a 28-30°C. Ulteriore inforzo dell'alta pressione tra mercoledì e venerdì prossimo, con un coinvolgimento più deciso anche delle regioni settentrionali. Pertanto anche su questi settori il tempo in prospettiva sarà destinato a diventare più stabile, salvo stravolgimenti previsionali all'ultimo minuto che al momento non vengono ipotizzati dai modelli.

Media Ensemble del modello americano GFS riferita a venerdì 28 ottobre, in cui osserviamo ancora la presenza di una forte onda anticiclonica sul Mediterraneo centrale, con temperature elevate: