Picco di caldo al sud ma adesso alcune regioni si preparano ad un calo termico pronunciato

Il bacino centrale del Mediterraneo è stato raggiunto nuovamente da una massa d'aria dalle caratteristiche molto miti; in quota abbiamo fatto i conti con un'onda calda nord-africana, mentre nei bassi strati infiltrazioni di aria umida dall'Atlantico, hanno portato nuvolosità intensa sui versanti tirrenici ed al nord. Nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo, le temperature sono salite di diversi gradi ed abbiamo avuto picchi particolarmente elevati sul medio e basso versante Adriatico, dove i valori hanno raggiunto estremi di +27°C, come in estate.

Su regioni come Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, valori così elevati sono stati frutto di un'azione combinata tra il netto riscaldamento delle temperature in quota, dove le temperature a 1500 metri, hanno toccato persino picchi di +13°C - e la presenza di una ventilazione occidentale che lungo i versanti tirrenici trasporta nuvolosità, Questa stessa ventilazione, lungo i versanti adriatici ha dato luogo a venti di caduta favonici che hanno portato un'impennata delle temperature.

È un Italia divisa in due, dove le nubi sono tornate a monopolizzare la scena al nord e lungo i versanti tirrenici, con temperature che sono rimaste ancorate giorno e notte tra +12°C e +14°C, il Sole su regioni come Liguria e Toscana, non si fa vedere da ben 2 giorni, al contrario sui versanti medio e basso adriatici, il cielo è rimasto per lo più sereno ed i valori sono saliti ben oltre le medie climatologiche del periodo.

Ecco alcuni dei valori che sono stati misurati ieri in Puglia:

Cerignola 27.4°C, Casamassima 25.9°C, Canosa e San Ferdinando con 25.2°C, Acquaviva delle fonti 25.2°C, Ortanova 25.0°C, Foggia istit. Agrario 24.4°C.

Alcuni dei valori massimi misurati in Calabria:

Campovile 27.0°C, Camerata 26.7°C, Torano Castello 26.4°C, Luzzi 26.3°C, Bisignano 26.0°C, Castrovillari 25.2°C, Rende 25.1°C, Tarsia 24.9°C.



Cosa succederà adesso?



Nel fine settimana una perturbazione raggiungerà il Mediterraneo, portando alcune precipitazioni e poi una diminuzione della temperatura che su alcuni settori risulterà sensibile. L'arrivo di questa perturbazione è atteso già dalla prossima notte, con l'arrivo delle prime precipitazioni lungo l'arco alpino centrale ed orientale. Sabato mattina qualche pioggia si porta anche sul Triveneto e le Marche, mentre finalmente Liguria e Toscana verranno liberate dalla nuvolosità.

Sabato pomeriggio le nubi e qualche pioggia occasionale si trasferiranno rapidamente sui versanti medio e basso adriatici. Gli addensamenti più compatti ed organizzati interesseranno regioni come Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, dove non si esclude qualche pioggia. Domani pomeriggio addensamenti anche sulle regioni del medio e basso Tirreno ma in attenuazione in serata. Ecco le precipitazioni previste dal modello lamma nella serata di sabato:

Nella notte tra sabato e domenica migliora il tempo su tutto il territorio, rotazione del vento dai quadranti nord-orientali (Bora, Grecale e Tramontana) con calo termico sensibile su Val Padana, medio ed alto Adriatico. Picco di raffreddamento su questi settori previsto nella mattinata di domenica, poi in successiva ripresa. Analisi delle temperature previste alla quota di circa 1500 metri, domenica mattina: