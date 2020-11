Più nubi e qualche pioggia in settimana, dopo metà novembre arriva il FREDDO

La scorsa settimana vi avevamo parlato di una possibile ipotesi fredda e molto instabile dopo metà mese dopo un lungo periodo di alta pressione, ed ora, dopo alcuni tentennamenti negli ultimi 2-3 giorni, con i nuovi aggiornamenti dei modelli matematici questa ipotesi sta prendendo sempre più piede.

Ma andiamo con ordine.



METEO DELLA SETTIMANA - L'alta pressione, ormai protagonista della scena da oltre due settimane, tenderà ad indebolirsi leggermente tra mercoledì e sabato. Questo indebolimento favorirà l'ingresso di alcune correnti instabili dall'Atlantico, le quali porteranno locali addensamenti e soprattutto qualche locale piovasco dopo tanta siccità.

Le piogge potrebbero riguardare principalmente Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo (tra mercoledì e giovedì), Campania, Molise e Puglia (tra venerdì e sabato). Sicuramente non parliamo di piogge intense e temporali, ma al più di qualche brevissimo piovasco con pochi millimetri di accumulo. Insomma non sarà certamente la perturbazione che porrà fine alla siccità. Nel complesso il tempo si manterrà abbastanza stabile, soprattutto al nord.



SVOLTA DOPO META' MESE | Nel corso della prossima settimana, presumibilmente tra 17 e 22 novembre, l'alta pressione potrebbe elevarsi sin verso il nord Europa favorendo la discesa di aria molto fredda dalla Russia verso il Mediterraneo.

Ci sono ancora molte incertezze a riguardo, ma le possibilità crescono di giorno in giorno: l'Italia potrebbe vivere la sua prima notevole ondata di freddo che avrebbe l'arduo compito di riportare le piogge su tante nostre regioni e soprattutto neve sui rilievi.

Nei prossimi aggiornamenti capiremo con maggior precisione quale via prenderà l'andamento meteorologico sullo scacchiere europeo.