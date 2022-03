Più FREDDO tra domenica e lunedì, poi torna l'anticiclone ancora senza pioggia

ANALISI E TENDENZA. Le masse di aria calda provenienti dal continente nordafricano cedono il posto ad una circolazione di venti più freddi da nord-est. Proprio in questo memento lungo fianco orientale e meridionale di un forte anticiclone presente sulla Scandinavia, prende consistenza un'ampia circolazione di venti freddi orientali che hanno già conquistato i Balcani e si apprestano a raggiungere lo stivale nel corso della notte. A risentire di questo raffreddamento saranno soprattutto le regioni del nord (Valpadana), il medio ed alto versante adriatico. Analisi in quota del modello americano GFS riferita al pomeriggio di domenica 20 marzo, in cui si osserva il forte anticiclone in sede scandinava:

Il picco del freddo sul nostro Paese viene inquadrato dai modelli domenica 20 e soprattutto lunedì 21 marzo. con l'inizio della prossima settimana sono previste nuovamente delle gelate nottetempo ed al primo mattino nelle località pianeggianti interne del nord e del centro. Si tratta di episodi di freddo tardivo che tuttavia non dovrebbero recare troppi danni, infatti il risveglio vegetativo di molte delle specie floreali deve ancora iniziare. Stima delle temperature minime previste al suolo dal modello americano per lunedì 21. I valori si riferiscono soprattutto alle località interne: