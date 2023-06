Pesanti nubifragi in Sardegna: Fluminimaggiore sott'acqua

Il vortice depressionario in formazione in queste ore sull'Italia sta già portando i suoi pesanti effetti in Sardegna, dove si sono verificati temporali a carattere di nubifragio.

Situazione critica a Fluminimaggiore, in provincia di Provincia di Carbonia-Iglesias, dove si registrano estesi allagamenti e l'acqua è entrata in alcuni garage e abitazioni. Criticità anche a Buggerru, Iglesias, Nebida e altri piccoli centri.

La strada statale 128 “Centrale Sarda” è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni all`altezza del km 64, a Fluminimaggiore, a causa di un allagamento provocato dalle intense piogge. In particolare a Buggerru e Fluminimaggiore si stima siano caduti quasi 100 mm di pioggia: diversi gli interventi dei Vigili del fuoco, che sono al lavoro sul posto con numerose squadre.

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha convocato il Coc. «Ho riunito in questo momento il centro operativo comunale per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di criticità - scrive il primo cittadino appena rieletto su Facebook -. Si consiglia a tutti i nostri concittadini di limitare il più possibile gli spostamenti in particolare verso la frazione di Nebida».