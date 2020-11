Pesanti alluvioni in Spagna: le immagini dalla zona di Valencia

Se in Italia la situazione meteo continua ad essere estremamente tranquilla grazie a un forte campo di alta pressione che ci protegge dalle perturbazioni, è ben diversa la situazione sulla penisola iberica, dove una una bassa pressione di origine atlantica sta portando una intensa fase di maltempo.



Fra Giovedì e le prime ore di Venerdì piogge e temporali molto forti hanno colpito diverse zone della Spagna meridionale. Gravi criticità hanno interessato in particolar modo l'area di Valencia, dove si è verificato un'alluvione in seguito agli eccezionali quantitativi di pioggia caduti (oltre i 250-300 millimetri in alcuni punti della Comunità valenciana).



Esondazioni di fiumi e torrenti, allagamenti, smottamenti hanno creato molti disagi e messo in pericolo la vita di diverse persone. Fortunatamente non si segnalano però vittime o feriti. Il maltempo ha portato anche delle grandinate che assieme ai nubifragi hanno danneggiato pesantemente vegetazione e coltivazioni.

La situazione peggiore è stata riscontrata nella parte Sud della Provincia. Cullera, Sueca, Paiporta, Picanya sono fra i centri più colpiti. La Rambla del Poyo, corso d'acqua stagionale a sud di Valencia, si è velocemente ingrossato (video), straripando in alcuni punti.



Anche Valencia città è stata pesantemente colpita, con allagamenti soprattutto nel quartiere Marítimo. Allagato anche il Jardí del Turia, un parco di 110 ettari che è famoso per essere il più grande giardino urbano di Spagna.

Forti precipitazioni, con allagamenti e disagi, hanno interessato anche altre città della Spagna meridionale come Alicante e Malaga.



La situazione nelle ultime ore è migliorata decisamente, ma nuove piogge e temporali sono attesi su queste aree già fortemente colpite dal maltempo, fra la nottata e la mattinata di Sabato.