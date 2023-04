Perturbazione protagonista nel week-end di PASQUA!

Nessun possente anticiclone, nessun ritorno dei tepori primaverili. Il prosieguo della settimana di Pasqua, come visto qui, sarà all'insegna del freddo e anche del maltempo.

Dopo la veloce perturbazione di mercoledì e giovedì, che coinvolgerà prettamente il sud, dovremo nuovamente aprire gli ombrelli nel week-end di Pasqua, ma questa volta su tante regioni.

Questa nuova perturbazione proverrà dal nord Atlantico e si insedierà nel Mediterraneo approfittando della lacuna barica lasciata dalle correnti fredde nord-orientali. Questa piccola ma insidiosa depressione ci metterà quasi tre giorni per attraversare tutta la nostra penisola!

Venerdì 7 Aprile irromperà sul Nordovest, dove darà vita a numerosi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera. Fenomeni localmente di forte entità, inoltre non escludiamo locali grandinate in presenza di temporali. Fenomeni in estensione anche a Trentino alto Adige, Emilia e Toscana.

Sabato 8 Aprile la depressione si sposterà sul medio Tirreno. Avremo fenomeni residui al nord, mentre le precipitazioni più corpose interesseranno Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria. Fenomeni in lento spostamento su Campania, Puglia, Sardegna tra pomeriggio e sera.

Domenica 9 Aprile, giorno di Pasqua, ecco che il maltempo prende in mano il sud Italia. Piogge diffuse e locali temporali tra Campania, Basilicata e Calabria. Piogge più deboli in Puglia e Sicilia. Possibili locali temporali su Alpi e Prealpi. Altrove cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.