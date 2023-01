PERTURBAZIONE in avvicinamento, tutto il meteo per domenica 8 gennaio!

Dopo oltre due settimane di stabilità, umidità eccezionale, temperature superiori alle medie del periodo, nebbie e addirittura pioviggini su alcune regioni (in regime anticiclonico) ecco che tornerà un po' più di movimento all'interno del Mediterraneo. Ci penseranno le perturbazioni atlantiche a smuovere le acque, riuscendo a spazzar via gran parte dell'umidità presente e a riportare la tanto attesa pioggia su molte località da nord a sud. Saranno almeno tre le perturbazioni che nei prossimi sette giorni potranno interessare l'Italia, come annunciato in questo articolo.

La prima di queste perturbazioni è in dirittura d'arrivo e proprio in questi minuti sta attraversando Portogallo, Spagna e Francia: qui troviamo sia il fronte caldo (ricco di rovesci e temporali sulla Francia) e sia il fronte freddo (con fenomeni più blandi e sparsi sulla penisola iberica. Questi fronti raggiungeranno anche l'Italia nel corso della giornata di domenica 8 gennaio! Ma vediamo il tempo nel dettaglio, opportunamente spiegata anche nel video:

NORD - maltempo in arrivo con piogge diffuse, localmente di forte entità. I fenomeni più importanti riguarderanno Liguria, Lombardia, Trentino alto Adige dove ci aspettiamo accumuli localmente superiori ai 60-70 mm, specie su Liguria di levante. Piogge molto più deboli sul Piemonte e Valle d'Aosta date le correnti sfavorevoli. Entro sera le piogge si estenderanno anche a Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Alpi, dapprima quelle occidentali oltre i 1.000-1.500m metri, poi su quelle centro-orientali oltre i 1300-1500 metri.

CENTRO - Peggiora in Toscana sin dal mattino, specie su Lunigiana e Garfagnana. Rischio rovesci intensi su tali settori. Nubi in aumento altrove ma senza piogge significative, eccetto Sardegna e Lazio nella seconda parte della giornata.

SUD - Fine settimana complessivamente stabile e gradevole. Nubi in aumento dalla sera.