Perturbazione di passaggio tra mercoledì e giovedì, poi largo spazio ad un nuovo anticiclone

Il tempo d'Europa continua ad essere governato da una circolazione di tipo occidentale accompagnata da un profilo delle temperature che risulta particolarmente mite sia al suolo che in quota. Questa circolazione continuerà a governare il tempo anche nei prossimi giorni, frequenti fasi anticicloniche verranno tuttavia intervallate dal passaggio di alcuni veloci impulsi di instabilità che renderanno il tempo un po' più variabile, favorendo nel contempo un ricambio dell'aria. Si tratta di poca cosa ma pur sempre una novità positiva rispetto alla stasi completa atmosferica che ha caratterizzato numerose giornate di questa stagione. A questo proposito, tra la prossima notte e la giornata di domani, un modesto impulso perturbato attraverserà il nostro Paese, portando precipitazioni al centro ed al sud. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per la serata di domani, mercoledì 19 febbraio, con le precipitazioni che ancora si attardano sui versanti del medio e del basso Adriatico, mentre al nord e sulle centrali tirreniche il tempo sarà già migliorato:

La terza decade di febbraio sarà caratterizzata da un nuovo rinforzo delle correnti occidentali. In questa sede viene prevista la distensione di una figura di alta pressione che dall'oceano Atlantico conquisterà l'Europa centrale ed il Mediterraneo. Si tratta ancora di una previsione a medio termine, ma l media Ensemble dei modelli conferma ormai con sufficiente precisione, l'arrivo di questa figura di alta pressione che sarà accompagnata da temperature ancora una volta superiori alle medie del periodo. Nel fine settimana potrebbe verificarsi un episodio di Favonio con temperature particolarmente miti, anche superiori ai 20 gradi sulla Valpadana. Questa fase anticiclonica potrebbe accompagnarci fin verso il termine della mensilità di febbraio che di conseguenza trascorrerebbe senza alcun evento significativo di maltempo invernale. Si tratta questa di una circostanza che non si verificava da diverso tempo e che senza dubbio appoggia radici nello stato estremamente compatto del vortice polare in questa annata invernale.