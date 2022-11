Perturbazione del WEEK-END, su quali regioni pioverà?

La prima delle due perturbazioni attese in quest'ultimo scorcio di novembre arriverà tra sabato 26 e domenica 27. I primi cenni di cambiamento si manifesteranno già da venerdì 25 a cominciare dalle regioni tirreniche centrali e dalla Sardegna grazie all'ingresso dell'aria più umida e fredda dalla Francia che andrà a dar vita ad un primo fronte piuttosto organizzato.

Questo fronte porterà piogge e rovesci rapidi su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Qualche pioggia potrebbe bagnare anche la Liguria orientale tra pomeriggio e sera di venerdì! Tutto il resto del nord resterà ai margini della perturbazione, la quale tenderà a scivolare rapidamente verso sud.

Il maltempo entrerà nel vivo nella giornata di sabato, quando una depressione prenderà vita nel basso Tirreno e si muoverà verso il Canale di Sicilia. Con questo movimento apporterà piogge e rovesci su Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo. Piogge deboli e rapide potrebbero interessare, nella prima parte di sabato, anche Marche e Romagna. I fenomeni più incisivi li ritroveremo sul lato ionico tra la Puglia e la Sicilia: in particolare spiccano siracusano, catanese, messinese ionico, crotonese, reggino, che in caso di correnti umide da est (come quelle previste nel week-end) fanno spesso i conti con rovesci intensi e persistenti.

Anche domenica occorrerà l'ombrello su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre migliorerà sul resto delle regioni interessate dal maltempo durante sabato. Niente da dire per il nord, che vivrà una domenica fredda ma prima di piogge.