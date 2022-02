Perturbazione con NEVE a bassa quota al nord, poi torna l'anticiclone

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE. L'anticiclone sull'Europa sta mollando un po' la presa e subito le correnti instabili nord atlantiche ne approfittano. Nelle ultime ore una perturbazione ha raggiunto il nostro Paese provocando questa mattina delle precipitazioni soprattutto lungo i versanti orientali. Aria più fredda da nord-est affluisce in queste ore sulla Pianura Padana, quest'ultima sarà essenziale per spingere il fiocco di neve fino a bassa quota sull'angolo nord-ovest durante la perturbazione attesa lunedì 14 febbraio.

All'inizio della nuova settimana aria fredda nord atlantica costituirà linfa vitale allo sviluppo di una saccatura in grado di organizzare una perturbazione rivolta ai paesi dell'Europa meridionale. Il corpo nuvoloso raggiungerà il nostro Paese a partire da lunedì mattina. Analisi in quota del modello europeo riferita alla serata di domenica 13:

L'affondo della saccatura seguirà un percorso più occidentale e questo sarà in grado di organizzare un corpo nuvoloso rivolto proprio alle regioni dell'Italia nord-occidentale. Questi settori dopo lunghe settimane di siccità vedranno finalmente la pioggia e delle nevicate fino a bassa quota.





UN SOLLIEVO PER LA SICCITÀ. Lunedì 14 le maggiori precipitazioni impegneranno Liguria centrale e occidentale, basso Piemonte e Lombardia. Nevicate sono attese lungo le Alpi. I maggiori accumuli su Orobie, Marittime e Retiche con accumuli compresi tra 20 e 35cm.