Perturbazione a inizio settimana, pioggia su diverse regioni!

Non ci sarà un attimo di tregua per il Mediterraneo: dopo la rapida avvezione fredda artica che nelle scorse ore ha portato la neve fino in collina sul versante adriatico e al sud, ora le redini del meteo saranno riprese dalle perturbazioni atlantiche in men che non si dica!

Già da questo inizio di settimana il tempo tornerà a peggiorare su diverse regioni, stante l'avanzata di un fronte instabile proveniente dal nord Atlantica. Insomma torneranno le nubi e la pioggia, seppur non in maniera democratica su tutto lo Stivale.

Il peggioramento avrà inizio nel corso di lunedì 27 novembre. Le nubi aumenteranno un po' ovunque, ma i fenomeni principali li troveremo sul versante tirrenico e le Alpi occidentali. Ci aspettiamo nevicate sui crinali e le Alpi di confine di Piemonte e Valle d'Aosta, anche a quote molto basse nelle valli.

Piogge sparse su Liguria e Toscana, fenomeni un po' più interessanti su Sardegna, Lazio e Campania. Il versante adriatico si ritroverà sottovento e di conseguenza resterà quasi del tutto a secco in questa prima fase del peggioramento.

Martedì 28 novembre la perturbazione si muoverà velocemente verso est, garantendo altre dosi di pioggia degne di nota su Lazio, Campania e in aggiunta anche Calabria. Delle piogge abbastanza veloci sorvoleranno il medio-basso Adriatico e la Sicilia, ma è chiaro che gli accumuli più interessanti saranno presenti ad ovest della catena appenninica.

Gran parte del nord resterà ai margini del maltempo, eccezion fatta per precipitazioni da stau sulle Alpi di confine.