Perturbato da nord a sud, tanta neve sulle Alpi

La perturbazione giunta ieri sulle regioni centro-settentrionali ha attraversato anche il Meridione in nottata dove ha portato piogge e qualche temporale. Il centro di bassa pressione è situato sull'alto Adriatico, a ridosso del Veneto: qui troviamo le condizioni più instabili a causa del fronte occluso originato dall'arrivo del fronte caldo su quello freddo; sul nord-est troviamo nubi cariche di pioggia e neve che persisteranno per tutta la giornata.

Nevica intensamente su alcune zone dell'arco alpino dove si registrano accumuli superiori ai 50 cm. Maggiori sprazzi di Sole sul nord-ovest e al centro Italia, ma nubi e piovaschi restano dietro l'angolo.

Previsioni per oggi 3 marzo 2020

Giornata instabile su molte regioni da nord a sud: piogge sparse su Sicilia orientale, Calabria, Basilicata, Salento, Campania, Lazio, Umbria, Marche e gran parte del Nord-Est. In serata nuove piogge in arrivo in Sardegna, in nuova estensione (domani) al resto del sud.Fenomeni scarsi o del tutto assenti su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Molise, Puglia centro-settentrionale, Abruzzo, Lombardia, Sicilia occidentale.

Nevicherà sull'arco alpino, prevalentemente su quello orientale, oltre gli 800-1000 metri. Nei fondovalle interni di Trentino Alto Adige e Veneto potrà nevicare fin sui 400-500 metri. Entro stasera gli accumuli potranno superare il metro.Neve anche in Appennino generalmente oltre i 1000/1200 metri.

Stamattina neve anche sull'Appennino dopo il libeccio!

Dopo il mite libeccio le forti piogge di ieri anche in alta quota, la temperatura è scesa favorendo il ritorno della neve sull'Appennino centro-settentrionale. Nevica stamattina su Toscana, Emilia, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo oltre i 1300/1400 metri. Accumuli per il momento irrisori ma cresceranno nettamente tra oggi e domani grazie ad ulteriori nevicate.

Spettacolari nevicate sulle Alpi

Dopo una lunga astinenza e sporadiche nevicate, la "dama bianca" è tornata ad ammantare i versanti italiani dell'arco alpino.