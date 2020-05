Periodo INSTABILE in vista; quanta pioggia cadrà in Italia nei prossimi 10 giorni?

Nella foto appare un bellissimo esemplare di cumulonembo. Visto da lontano sembra una nube innocua, molto bella e fatta di panna montata. Peccato che sotto questo addensamento apparentemente gentile si nascondano lampi, tuoni, rovesci e in qualche caso anche la grandine.

Abbiamo allegato questa foto perchè a partire dal prossimo fine settimana (forse già dalla giornata di venerdi 29 maggio), queste nubi potrebbero orlare i nostri rilievi, sconfinando di tanto in tanto verso le pianure e le coste.

Il temporale è l'espressione visiva dell'instabilità atmosferica. Quando l'atmosfera è propensa a far salire l'aria umida dal basso, questa si espande e si raffredda salendo di quota, dando luogo a questi fenomeni che sono intensi, ma presentano carattere circoscritto.

Le precipitazioni che avremo in Italia nei prossimi 10 giorni saranno determinate essenzialmente da rovesci o temporali. La mappa a seguire cerca di fornire una stima in millimetri delle piogge previste, ma siamo consapevoli che tale millimetraggio risulta impreciso e ci fornisce solo l'indicazione sul dove questi fenomeni saranno maggiormente probabili.

Il modello americano in merito alle piogge che cadranno nei prossimi 10 giorni in Italia ci mostra come le aree maggiormente deputate a piogge e temporali saranno le Alpi centro-orientali. I temporali saranno possibili anche nelle aree interne del centro, sulla Pianura Padana e al sud, specie sulla Calabria.

Lampi e tuoni saranno invece meno probabili sulle Isole e parte del meridione peninsulare dove vedete il colore tendente al bianco.

