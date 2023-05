Per la prossima settimana, in "regalo", una nuova fase di MALTEMPO

Di seguito, la mappa sinottica attesa per le ore centrali di martedi 16 maggio secondo il modello americano:

Ecco la circolazione di bassa pressione che sarà piazzata indicativamente sulle regioni settentrionali. Sarà proprio su queste aree, oltre a gran parte del centro Italia, che avremo condizioni di notevole instabilità che a tratti potrebbe sficiare in vero e proprio maltempo. In altre parole avremo rovesci e temporali in un contesto termico fresco. Al sud e sulle Isole andrà invece un po' meglio, ma anche su queste aree avremo un tempo variabile e ventoso.

Cosa dice invece il modello europeo per il medesimo giorno, ovvero martedi 16 maggio? Ecco la mappa:

La depressione viene vista più ad est, ma nel complesso la previsione sembra rispettata. Tutto il centro, gran parte del nord oltre ad alcune aree del meridione saranno tenute sotto scacco da rovesci o temporali a carattere sparso, in un contesto termico fresco.

