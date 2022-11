Peggioramento di stampo atlantico tra 15 e 17 novembre, ecco dove pioverà!

Una massa d'aria più fredda proveniente dall'est Europa sta invadendo in queste ore le regioni del sud e del basso Adriatico, dove porterà precipitazioni durante il week-end (ve ne abbiamo ben parlato qui).

Questa perturbazione avrà un ruolo fondamentale sul tempo dei prossimi giorni. Essa transiterà da est verso ovest riuscendo a raggiungere anche il nord Italia nel corso di lunedì: con questo movimento riuscirà a tener ben lontano l'anticiclone (che sarà costretto a transitare sull'est Europa) e a favorire l'ingresso di altre masse d'aria instabili e fredde provenienti dall'Atlantico.

Ed ecco che tra 15 e 17 novembre potrebbe irrompere una perturbazione atlantica sulle regioni del nord, foriera di piogge e acquazzoni importanti per la lotta siccità. Anche in questo caso sarebbe il nord-est il principale obiettivo del maltempo, mentre il nord-ovest vedrebbe piogge piuttosto rapide seguite da un graduale miglioramento. La neve scenderà sulle Alpi a quote medio-alte (generalmente oltre i 1200-1300 metri).

La perturbazione non sarà stazionaria ma in movimento: questo favorirà lo sviluppo di nubi e piogge anche al centro e al sud tra 16 e 17 novembre. Queste sono le precipitazioni totali previste al nord fino al 17 novembre:

E non è tutto: con questa perturbazione potrebbe aprirsi un periodo decisamente più dinamico e piovoso per l'Italia, grazie ad un costante ingresso di perturbazioni atlantiche a cavallo tra la seconda e la terza decade di novembre. Insomma l'Autunno potrebbe finalmente fare la voce grossa!