PAZZO meteo WEEK-END: guardate che sbalzi termici sono in arrivo!

Un gradiente termico verticale e orizzontale cosi marcato come quello previsto tra venerdì e sabato farà sicuramente notizia. Colpiscono infatti le mappe termiche previste a tutte le quote dal modello americano.



La prima mette in evidenza la presenza di un corpo nuvoloso esteso che pone a stretto contatto la massa d'aria calda in risalita dal nord Africa verso il nostro meridione, parte del centro e del nord-est nelle prime ore di sabato 3 con quella fresca atlantica: si notano temperature sino a 24°C a 1500m, guardate:

La seconda, prevista per il pomeriggio di sabato 3 ottobre, mostra l'avanzata dell'aria fresca dalla Francia verso nord e centro Italia e l'arretramento della massa d'aria calda, anche a suon di temporali, siamo sempre a 1500m di quota:

Da notare la notevole differenza di temperatura al suolo previsto alle 14 di sabato 3 ottobre al suolo sull'Italia: solo 13/14°C tra Piemonte e ovest Lombardia, contro i 32/33°C previsti sul nord della Puglia e sul nord della Sicilia, a causa dell'effetto favonico indotto dai venti meridionali, oltre che dall'avvezione calda, da notare anche il minimo secondario che si formerà sul nord-ovest: spingerà aria molto mite anche sulla pianura emiliana e su quella veneta, cosi come su tutto il centro Italia, molto meno in Sardegna, già raggiunta dall'aria fresca.