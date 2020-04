PASQUA e PASQUETTA: che tempo farà? Aggiornamenti!

L'Italia evitata dalle saccature e dall'aria fredda: le Alpi fungeranno da spartiacque e da sparti freddo: la pioggia rimarrà infatti confinata sull'ovest del Continente e il freddo scivolerà sui Balcani, inviandoci giusto qualche refolo di vento da est.



I modelli segnalano allora giusto qualche disturbo per le giornate di Pasqua e di Pasquetta: per la domenica di Pasqua il modello americano evidenzia l'indebolimento temporaneo dell'alta pressione, in grado di favorire un certo incremento dell'instabilità pomeridiana sui rilievi sia alpini che appenninici; ne potrebbero cosi derivare locali rovesci nelle aree indicate qui sotto, episodi marginali ma comunque da segnalare:

Il tutto in un contesto termico decisamente mite con punte di 22-23°C sulle zone pianeggianti del nord e sul versante centrale tirrenico, cosi come sulle zone interne sarde.



Per Pasquetta il tempo risulterà più stabile ma anche leggermente più fresco, poiché saremo sfiorati da quella massa fredda in transito sui Balcani. Dunque venti da est soprattutto su Venezie e medio e basso Adriatico con qualche grado in meno, ma sempre con prevalenza di sole. Qui le temperature previste dal lam del modello americano per il pomeriggio di Pasquetta a 1500m:

Il modello canadese è in realtà l'unico a vedere disturbi più accentuati per la Pasquetta a ridosso della Sardegna e del medio basso Tirreno, poiché ritiene più importante l'azione della depressione che si originerà sull'Iberia; questa previsione risulta però al momento scarsamente attendibile, mentre quella che vede sull'Italia prevalere la stabilità gode di una credibilità decisamente più alta.