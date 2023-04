PASQUA e PASQUETTA: attenti all'acquazzone su...

Il tempo della giornata odierna (PASQUA) e quella di domani (PASQUETTA) sarà caratterizzato da correnti settentrionali moderatamente instabili sulla Penisola. Nella giornata odierna l'instabilità nel pomeriggio sarà estesa a molti settori, mentre domani sarà limitata al medio-basso Adriatico e al meridione.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna (PASQUA) fino alle ore 7 di domani mattina:

In mattinata avremo rovesci e qualche temporale solo al sud e sul nord-est. Nel pomeriggio il calore del sole a contatto con la massa d'aria instabile, accenderà alcuni acquazzoni soprattutto nelle aree interne dell'Appennino centrale, con possibili sconfinamenti verso il Tirreno. Qualche rovescio non si esclude anche sull'Appennino Ligure, mentre sul resto del nord il tempo sarà buono. Clima un po' fresco e ventoso specie al centro e al meridione.

La giornata di domani, PASQUETTA è spesso famosa per le gite fuori porta. Di conseguenza vi proponiamo la mappa del soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 della festività in parola (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

L'alta pressione da ovest darà una spallata all'instabilità, ma non sufficiente da ricoprire tutta l'Italia. Al sud e sul medio Adriatico saranno ancora presenti acquazzoni e qualche temporale, con ventilazione vivace da nord. Su tutte le altre regioni, disco verde per le gite fuori porta a parte un po' di velature al nord-ovest in serata, ma senza conseguenze.

Clima ancora fresco sul medio Adriatico e al meridione, temperature in aumento ed attenuazione del vento sul resto d'Italia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

