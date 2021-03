PASQUA con il MALTEMPO: niente passeggiate all'aperto?

E' in agguato il maltempo durante il lungo fine settimana di Pasqua. Una profonda saccatura colma di aria fredda scenderà dal nord Europa verso la Francia per poi abbordare le Alpi e determinare un probabile peggioramento del tempo anche sulle nostre regioni, specie al nord e al centro.



Sulle Alpi potrebbe tornare la neve già dalle quote medie e le temperature su tutto il nord calerebbero di diversi gradi; ancora da verificare peraltro l'esatta traiettoria dell'affondo perturbato, oggetto di interlocuzione anche tra i nostri previsori.

Da qui l'incertezza delle condizioni atmosferiche previste per il nostro meridione, che potrebbe sperimentare una risalita di masse d'aria miti da sud ovest senza un vero peggioramento, oppure finire anch'esso nel "pentolone" depressionario ed essere raggiunto dalle precipitazioni.

Ecco alcune "proposte bariche" del modello americano per i primi giorni di aprile (3-4 aprile), da cui sembra emergere una grande incertezza sull'esatta traiettoria dell'affondo:

Naturalmente, più il vortice sarà a ridosso dell'Italia, più farà freddo e più regioni saranno coinvolte, così come più basso risulterà il limite della neve. Più invece sarà ad ovest e più le piogge si concentreranno al nord e meno farà freddo.

Chiudiamo con la mappa delle probabilità che vedono una situazione intermedia: vortice sulla Francia, freddo moderato ma limitato al nord, neve sulle Alpi dalle quote medie e rischio di precipitazioni superiori ai 5mm, tra il 40 e il 55% (tra il verde e il marroncino) segnatamente al nord, ma con parziale coinvolgimento anche del centro, come si nota dalle due mappe previste rispettivamente per sabato 3 e domenica 4 aprile:

IN SINTESI

-probabilità piuttosto alte di un week-end di Pasqua piovoso al nord e in parte anche al centro, specie su Toscana, Marche ed Umbria con freddo umido e neve sulle Alpi dalle quote medie

-nubi ma fenomeni sporadici sul resto del centro e tempo asciutto e mite al sud, dove si potranno fare passeggiate anche in riva al mare, anche se non mancheranno venti sostenuti da SSW.

-Pasquetta instabile sull'insieme del Paese ma con occasione anche per qualche momento soleggiato, temperature senza grandi variazioni.