Ottobre parte col caldo, ma spuntano scenari da PIENO AUTUNNO

L'avvio dell'autunno si sta presentando con un clima piuttosto gradevole, quasi in contro tendenza col resto del mese di settembre. Il merito di questa generale rinfrescata è senza dubbio di un vasto fiume d'aria fresca arrivato dal Nord Atlantico e che copre buona parte del Mediterraneo centrale. Questa incursione fresca, però, sarà di breve passaggio: in meno di due giorni svanirà, facendo posto al consolidarsi dell'alta pressione che dominerà l'Italia, determinando un innalzamento delle temperature.

Ma per quanto tempo l'Italia subirà questa impennata delle temperature? L'influenza dell'anticiclone proveniente dall'Africa nord-occidentale si estenderà non soltanto sul nostro territorio, ma impatterà buona parte dell'Europa centro-occidentale, respingendo le masse d'aria instabile atlantiche verso nord.

Questo scenario si concretizzerà sarà realtà tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, come già visto in questo articolo.

Dalle recenti proiezioni meteorologiche, emerge che l'anticiclone potrebbe cominciare a mostrare segni di cedimento tra circa una decina di giorni, più o meno intorno al 5 ottobre. Si profila un possibile indebolimento dell'intera struttura anticiclonica grazie ad un sistema perturbato del Nord Atlantico, sospinto da correnti molto fresche groenlandesi. Ciò detto, potrebbe manifestarsi soltanto come un rapido cambiamento atmosferico, coerente con quanto rilevato negli ultimi mesi, in cui fasi di bel tempo duraturo sono state bruscamente interrotte da maltempo di breve durata.

Il modello attualmente in sintonia con questa evoluzione è l'europeo ECMWF, che prevede un brusco peggioramento attorno al 5-6 ottobre, dapprima al nord e successivamente al centro e al sud. Potrebbe bastare questa improvvisa perturbazione a regalare scenari da pieno autunno in Italia? Presto per dirlo con certezza, ma quantomeno si intravede un pizzico di dinamicità in più.

Comunque, è ancora prematuro trarre conclusioni definitive. Di conseguenza, rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi e variazioni in questa intricata previsione per i primi dieci giorni di ottobre.