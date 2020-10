OTTOBRATA: dove farà più CALDO nella giornata di VENERDI in Italia?

Tra giovedi 22 e venerdi 23 ottobre la fase calda e stabile che interesserà segnatamente il centro-sud della nostra Penisola, partorirà temperature di tutto rispetto per la terza decade di ottobre su alcune regioni.

La mappa mostra i valori termici previsti in Italia nel primo pomeriggio di venerdi 23 ottobre secondo il modello americano:

La reginetta del caldo sarà la Sardegna, dove si registreranno valori praticamente estivi attorno a 25-26°. Temperature elevate anche in Sicilia, con punte di 23-25°.

22-23° saranno alla portata tra la Calabria, la Puglia e la Lucania; 20-21° sulle regioni centrali e sull'Emilia Romagna. Sul resto del nord non si dovrebbero invece superare i 17-18° anche per via della copertura nuvolosa e le possibili piogge.

