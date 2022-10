Ottobrata al via: sole e temperature in aumento oggi sull'Italia

L'alta pressione è tornata a dettare legge sulla nostra penisola: la giornata odierna trascorrerà infatti all'insegna della stabilità, con temperature in aumento, in particolar modo al centro-nord.

Da segnalare soltanto la presenza di nuvolosità a tratti intensa su medio-basso versante adriatico e Sud Italia peninsulare, ma in genere senza fenomeni associati. Ampio soleggiamento invece al Nord, sui settori tirrenici e isole Maggiori.

Le temperature, in rialzo come detto, raggiungeranno i 24-26 gradi nelle ore centrali del giorno sulle regioni settentrionali e quelle tirreniche. Qualche grado in meno sui settori adriatici per effetto di correnti più fresche di maestrale.

L'alta pressione continuerà a portare sole e clima mite anche nei prossimi giorni, regalando un'Ottobrata in pieno stile su tutta l'Italia, almeno fino alla giornata di Sabato. Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Modello Gfs - Temperature ad 850 hpa (circa 1500 metri di quota) Valori miti, specie al Nord-Ovest e regioni tirreniche, dove toccheremo infatti temperature più alte al suolo, fino a 24-26 gradi, localmente 27-28 gradi.