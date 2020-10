Ora il maltempo punta al sud, poi un rinforzo dell'alta pressione

Nelle ultime ore l'aria fredda proveniente da una circolazione ciclonica di tipo atlantico, si è fatta largo spazio verso il Mediterraneo centrale; il suo percorso è perfettamente visibile anche dalle immagini satellitari relative a queste ore, nelle quali possiamo scorgere chiaramente il corpo nuvoloso che separa la circolazione calda ancora presente sull'Italia centrale e meridionale, contro quella più fredda che sta per raggiungere l'Italia settentrionale.

Ebbene, nelle prossime ore questa attiva perturbazione compierà ancora degli ulteriori passi verso est, si porterà verso il Mediterraneo centro-orientale e pertanto riguardando in maniera più decisa le regioni del centro e del sud soprattutto nella giornata di domani, mercoledì 27 ottobre, con rovesci e temporali soprattutto sui versanti medio e basso tirrenico, la Sicilia, in parte anche la Puglia e la Basilicata. Ecco la stima della precipitazioni previste sull'Italia dal modello americano nelle ore centrali di domani:

Nella seconda metà della settimana inizieranno invece a concretizzarsi quelle complesse manovre all'interno del Vortice Polare che ne comporteranno un suo fisiologico ricompattamento, le vorticità alle latitudini settentrionali diventeranno più intense e gli effetti delle nuove circolazioni depressionarie che verranno a crearsi, maltempo e forti venti, resteranno confinate a latitudini più alte. Anche la cosiddetta "Jest stream" alle medie latitudini d'Europa, diventeranno più intense, contestualmente ci aspettiamo un rinforzo delle fasce anticicloniche subtropicali in sede mediterranea.

Per queste ragioni a partire da questo giovedì, anche il nostro Paese verrà a trovarsi interessato da un nuovo anticiclone, sperimentando alcune giornate di tempo soleggiato, con un quadro generale delle temperature votato ad un rialzo. Analisi in quota del modello europeo riferita a venerdì 30 ottobre, dove si vede chiaramente una cupola piutosto tenace di alta pressione che abbraccia quasi tutta l'Europa centro-meridionale: