Ondata di maltempo confermata, ecco le regioni a rischio

Sembra ormai tutto fatto per l'ondata di maltempo di stampo atlantico che attraverserà l'Italia a cavallo tra Giugno e Luglio. Tutti i centri di calcolo concordano col ritorno di piogge diffuse, temporali intensi e un calo delle temperature tra i giorni di venerdì e domenica.

In verità già in settimana avremo diverse note instabili principalmente al nord, come annunciato in questo articolo. Ma si tratterà di fenomeni disorganizzati legati più che altro alla tipica instabilità convettiva pomeridiana/serale.

Quella che arriverà venerdì, invece, sarà una perturbazione nettamente più ampia e organizzata, legata ad una saccatura colma di aria fresca nord-atlantica. Questa saccatura attraverserà l'Italia da nord a sud, agendo principalmente sul settentrione e sul versante adriatico.

Venerdì, l'ultimo giorno di Giugno, irromperà il fronte temporalesco di questa perturbazione proveniente dalla Francia. Molto probabile l'arrivo, tra pomeriggio e sera, di forti temporali su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. In tal caso il rischio di nubifragi e grandinate è piuttosto elevato. Piogge in estensione anche al Nordest e Toscana.

Sabato il maltempo insisterà sul Nordest e sulle regioni centrali, mentre avanzerà un miglioramento a partire da ovest. Gli ultimi fenomeni agiranno sul versante adriatico nel corso di domenica 2 Luglio, ma con tendenza ad un deciso miglioramento del tempo!