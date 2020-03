Ondata di FREDDO: monitoriamo l'irruzione in arrivo!

Una retrogressione fredda tardiva, come da molto tempo non si verificava, colpirà l'Italia all'inizio della prossima settimana. L'attendibilità ormai è del 70-75%, decisamente alta.



L'ingresso di venti da est cosi perentori non viene osservata da almeno 2 anni ma per risalire ad un'irruzione cosi massiccia nel periodo primaverile, bisogna tornare al 7 aprile 2003 quando la neve arrivò ad imbiancare le spiagge del versante adriatico.



Proviamo a cercare delle carte che inquadrino questa irruzione in modo abbastanza convincente; ecco allora il modello americano avvicinarsi in un'emissione "alternativa" a tutti gli altri modelli. La carta termica è prevista per lunedì 23 marzo alle 19 a 1500m:

Tutto deriva da questo quadro barico che vede per la prima volta in questa stagione l'anticiclone sbilanciarsi verso le alte latitudini e costringere il freddo a "fuggire" a ritroso muovendosi alle basse latitudini:

L'evoluzione successiva diventa incerta perché imprevedibile risulta la mossa della trottola gelida in quota sui Balcani: colpirà soprattutto il nord o soprattutto il centro e il sud? Qui i modelli si dividono (50 e 50) e da mercoledì 25 tutto sembra ancora possibile, persino che la massa d'aria più fredda resti parcheggiata tra Croazia e Bosnia.



Poniamo però che la trottola si muove ancora a ritroso verso ovest. Nelle due mappe che vi proponiamo per l'alba di giovedì 26 marzo, ci sono due opzioni importanti: la prima vedrebbe cadere la NEVE al nord sino in pianura, la seconda su medio e basso Adriatico, zone interne appenniniche lucane sempre a quote prossime a pianura e costa:

Comunque vada a finire, il freddo non mancherà su 3/4 del territorio e questa è già una notizia clamorosa, considerando quanto abbiamo sperimentato negli ultimi 3 mesi. Seguite comunque gli aggiornamenti!