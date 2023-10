OGNISSANTI: arrivano altre piogge su diverse regioni

Ottobre si concluderà con una nuova ondata di maltempo di origine atlantica che porterà piogge principalmente al Nord, sul versante tirrenico, oltre a un notevole incremento termico su tutto il Sud, dovuto all'arrivo dei venti di scirocco. Nella giornata di Ognissanti, che inaugurerà il mese di novembre, assisteremo a un'ennesima perturbazione proveniente da ovest, sebbene meno intensa rispetto alla precedente.

Questo nuovo fronte instabile proveniente dall'Atlantico determinerà un aumento della copertura nuvolosa soprattutto sul Centro-Sud e porterà piogge sparse, in particolare lungo le regioni tirreniche. In sintesi, la giornata di Ognissanti si prospetta grigia e instabile, specialmente in Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Molise e gran parte dell'Appennino, dove ci saranno, oltre alle nubi, anche piogge e acquazzoni. Si prevedono fenomeni meno frequenti sul lato Adriatico e al Nord-Est, mentre in altre zone il cielo sarà poco nuvoloso o sereno.

Questo lieve peggioramento, innescato da un piccolo cavo d'onda proveniente da ovest, sarà di breve durata e si sposterà rapidamente verso i Balcani, lasciando dietro di sé un temporane miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le temperature, nel frattempo, non subiranno grandi variazioni; si prevede al massimo un leggero calo su tutta Italia, ma con valori massimi che supereranno i 20 °C in molte località del Centro e del Sud.

Come anticipato, ci sarà una breve pausa, in particolare tra la sera del 1 novembre e le ore notturne del 2 novembre. Successivamente, dovremo confrontarci con una potente perturbazione atlantica che porterà maltempo su tutto il Nord e, in seguito, anche sul resto d'Italia tra il 2 e il 3 del mese. Tuttavia, approfondiremo questo nuovo peggioramento nei prossimi editoriali.