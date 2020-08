Oggi temporali al Nord anche in pianura, caldo intenso e sole al centro-sud

L'alta pressione africana continuerà a sovrastare gran parte della penisola lasciando però più esposta a correnti leggermente più fresche l'area del Nord Italia, dove anche oggi si avranno piogge e temporali sparsi.

Questi fenomeni si svilupperanno soprattutto nelle aree montuose nel pomeriggio ma in mattinata interesseranno le Prealpi Lombarde e anche le aree dell'alta Pianura Lombarda.

Sulle regioni centro-meridionali, come detto, dominerà l'alta pressione di matrice sub-tropicale che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Qualche locale rovescio potrà interessare l'appennino meridionale e quindi le zone interne fra Molise, nord Puglia e Basilicata.

Il caldo sarà sempre intenso, soprattutto dall'Emilia Romagna in giù, con temperature massime diffusamente fra i 33-38 gradi. Qualche grado in meno invece al Nord, soprattutto nelle aree interessate da piogge e temporali che porteranno un po' di refrigerio.