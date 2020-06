Oggi qualche temporale al Nord verso sera, domani nuovo forte peggioramento

L'intensa perturbazione transitata ieri, responsabile di piogge abbondanti al Sud fino a poche ore fa, sta ormai abbandonando il nostro territorio.

Nel contempo però una nuova vasta saccatura accompagnata da aria molto fresca in avvicinamento dal Nord Europa porterà un nuovo peggioramento atmosferico al centro-nord nella giornata di domenica, con piogge e temporali diffusi. Vediamo più nel dettaglio il tempo previsto sull'Italia oggi e domani.

Oggi, Sabato 6 Giugno: tempo inizialmente stabile, ma aumentano le nubi al Nord con formazione di rovesci e temporali sui rilievi, in estensione anche alle pianure durante le ore pomeridiane/serali, in particolare sul Triveneto. Possibili locali grandinate. Altrove tempo generalmente stabile, tranne per qualche isolato rovescio lungo la dorsale appenninica e all'estremo Sud, fra Salento e Calabria. Temperature che saranno in aumento, complice anche il bel tempo, sulle regioni centro-meridionali.



Domenica 7 Giugno: forte instabilità interessa il Nord Italia, resiste il bel tempo, con ampio soleggiamento, al centro-sud. Piogge e temporali anche di forte intensità colpiranno già dalla mattinata Piemonte (specie settore centro-settentrionale), Lombardia, Liguria (centro-orientale), in estensione anche al Nord-Est fra tarda mattinata e ore pomeridiane. Attenzione a possibili fenomeni violenti, come nubifragi e grandinate: rischio più elevato su Liguria di Levante, Lombardia e Veneto.

Qualche rovescio potrà raggiungere anche Toscana e Marche nella seconda parte del giorno.