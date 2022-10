Oggi piogge deboli su parte del Nord, caldo anomalo al Centro-Sud

Una perturbazione sta attraversando il Nord Italia e porterà oggi condizioni di tempo instabile su gran parte delle regioni, con nuvolosità diffusa e piogge intermittenti principalmente su alcune aree del nord-est. Le precipitazioni, in genere di debole o moderata intensità, interesseranno soprattutto le aree alpine e prealpine, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria di levante e l'area appenninica fra Toscana ed Emilia Romagna.

L'anticiclone sub-tropicale continuerà invece ad interessare il Centro-Sud, aumentando il suo "respiro caldo" e portando un ulteriore aumento delle temperature. Il tempo quindi sarà stabile, anche se al Centro avremo parecchie nubi e velature che si alterneranno a schiarite. Sulle regioni meridionali invece il sole sarà prevalente per tutto il corso della giornata.

L'elemento saliente sarà ancora una volta il caldo, decisamente anomalo per il periodo: avremo temperature elevate, fino a toccare i 26-28 gradi, dall'Emilia Romagna in giù. Punte anche intorno ai 30 gradi su Sardegna e medio-basso versante Adriatico. Valori più contenuti al Nord, grazie anche alla nuvolosità e al clima umido, con massime intorno ai 20-22 gradi, comunque superiori alla norma del periodo. I venti saranno meridionali e soffieranno moderati, a tratti forti, sulle regioni centro-meridionali.