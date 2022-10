Nuovo vortice ciclonico in avvicinamento domani, forte maltempo sulla Sardegna: il bollettino della Protezione Civile

Nella giornata di domani un nuovo vortice ciclonico si avvicinerà da ovest portando un peggioramento soprattutto sulle due Isole Maggiori, con forti precipitazioni sulla Sardegna. Locali fenomeni anche al Centro e sui settori alpini.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Mercoledì 12 Ottobre 2022

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, puntualmente elevati sui settori centro-meridionali;

- isolate, a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori alpini, su Umbria meridionale ed occidentale, Toscana meridionale, sulle zone interne e appenniniche di Lazio ed Abruzzo e sulla Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile calo le massime sulla Sardegna.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.



In vista delle forti precipitazioni attese sulla Sardegna l'Aeronautica Militare ha diffuso anche un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

SI PREVEDONO DAL TARDO MATTINO DI DOMANI, MERCOLEDI' 12 OTTOBRE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SULLA SARDEGNA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.