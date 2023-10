Nuovo RUGGITO del MALTEMPO ad inizio settimana, si attendono NUBIFRAGI su...

Dopo una breve pausa che intercorrerà tra le giornate di domenica 22 e lunedi 23 ottobre, nella giornata di martedi 24 ottobre una nuova ed intensa perturbazione si avvicinerà al nostro Paese da ovest. Le correnti di Scirocco che precederanno il sistema daranno luogo a piogge anche violente con rischio di nubifragi su alcune aree dell'alta Italia.

La prima mappa è la sinottica attesa in Europa valida per le ore centrali di martedi 24 ottobre:

Si nota l'approccio da ovest della perturbazione con un minimo di bassa pressione nei pressi del Golfo del Leone. Davanti ad esso avremo un ventaglio di correnti meridionali umide che determineranno intense precipitazioni su alcune aree del nord.

Per avere un'idea sommaria di dove potrebbero accanirsi i picchi maggiori di pioggia (ovviamente la situazione è ancora in evoluzione e torneremo sull'argomento), vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata in parola secondo il modello americano:

Abbiamo segnato in giallo le aree a maggior rischio nubifragi secondo le mappe odierne..e cioè: l'alto Piemonte, l'alta Lombardia, il Friuli, la Liguria centrale e l'alta Toscana. Piogge intense si avranno comunque anche nelle aree interne del Lazio.

Al meridione e sul versante adriatico non avremo invece fenomeni, ma si apprezzerà un aumento delle temperature stante l'azione delle correnti di Scirocco.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località