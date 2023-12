Nuovo MALTEMPO tra venerdi 8 e sabato 9 dicembre: attenzione nuovamente alla NEVE

In bella mostra la nuova perturbazione che sarà posizionata ad ovest dell'Italia nelle ore centrali di venerdi 8 dicembre:

Il sistema frontale formerà una depressione in prossimità della Corsica che disporrà un ventaglio di precipitazioni che interesseranno in un primo momento il settore di nord-ovest, la Sardegna e il Tirreno, per poi muoversi verso sud proponendo rovesci anche intensi sulle estreme regioni meridionali durante la giornata di sabato 9 dicembre:

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di venerdi 8 dicembre:

Rovesci anche di un certo peso interverranno sulla Liguria, la Corsica e la Sardegna, specie la parte settentrionale ed occidentale dell'Isola. Attenzione alla quota neve sul nord-ovest che potrebbe a tratti sfiorare le pianure specie del basso Piemonte. I fiocchi si prevedono attorno a 300 metri sul Piemonte, 500 metri sulla Liguria e 600-700 metri tra Val d'Aosta e alto Piemonte.

Rovesci si faranno vedere specie in serata sulla Toscana e sull'alto Lazio, ma con quota neve piuttosto elevata, oltre i 1000 metri. Qualche rovescio anche sulla Sicilia, per il resto tempo asciutto ed in parte soleggiato.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 9 dicembre:

Al nord ultimi rovesci su Liguria ed Emilia Romagna in via di attenuazione. Rovesci sulla Sardegna e soprattutto sulla Sicilia e la Calabria Ionica dove avremo temporali anche forti. Qualche piovasco anche in Abruzzo per il resto tempo asciutto o in miglioramento.

