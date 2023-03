Nuovo MALTEMPO nel fine settimana? Il modello americano CI CREDE!

Una nuova perturbazione ci accompagnerà durante il prossimo fine settimana? E' ovviamente presto per entrare nei dettagli, tuttavia il modello americano questa mattina ci crede, dispensando benefiche piogge soprattutto al nord e al centro.

La prima mappa è lo scenario ufficiale del modello americano valido per le ore centrali di domenica 19 marzo:

Secondo questo scenario, la perturbazione potrebbe formare una modesta saccatura sul Mediterraneo occidentale in grado di rallentare un po' il fronte, con maggiori precipitazioni prima al nord poi anche al centro. Se il sistema frontale approcciasse l'Italia in questo modo, probabilmente non vi sarebbero zone del settentrione in ombra pluviometrica...il che sarebbe una grande cosa!

La media degli scenari del modello americano valida per il medesimo giorno (domenica 19 marzo) conferma a grandi linee il passaggio, anche se leggermente più edulcorato:

La perturbazione comunque ci sarebbe a garantire le piogge, così come la modesta depressione sul Mediterraneo occidentale.

Il modello europeo invece è un po' più dubbioso. La perturbazione verrebbe comunque vista, ma in maniera più "pasticciata ed irregolare":

Qualche pioggia sarebbe garantita sulle regioni settentrionali e sui versanti di ponente, anche se in un contesto più sparso ed irregolare.

Nei prossimi giorni vedremo quale tesi andrà in porto, continuate quindi a seguirci.

