Nuovo MALTEMPO in arrivo con TEMPORALI e NEVE a bassa quota, ecco le regioni coinvolte

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra venerdi 1 e sabato 2 aprile:

Ecco l'aria fredda dal Rodano che si avviterà attorno ad una stretta depressione con centro sul Mar Ligure. L'intervento di correnti molto fredde sulla superficie del Mare Nostrum nettamente più calda, darà origine a fenomeni di instabilità ad alta energia con rischio di temporali e grandinate specie al nord e sul Tirreno.

A seguire, l'aria fredda dilagherà su tutta l'Italia e nella giornata di sabato 2 aprile avremo un generale calo delle temperature e della quota neve.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 1 aprile:

Tempo instabile su tutta l'Italia, ma in modo particolare al nord, sulla Sardegna e il medio-basso Tirreno. In queste aree sono attesi rovesci temporaleschi localmente accompagnati da grandine. Quota neve in calo sulle Alpi tra il pomeriggio e la sera, attorno a 400-500 metri sulle Alpi centro-occidentali, 800-1000 metri su quelle orientali e lungo l'Appennino centro-settentrionale.

Attenzione anche ai venti forti in prevalenza occidentali o sud-occidentali che diverranno progressivamente più freddi. Mari in cattive condizioni con mareggiate lungo le coste di ponente.

Questa invece è la situazione attesa in Italia nella giornata di sabato 2 aprile:

Ancora molta instabilità che prenderà di mira praticamente tutta l'Italia con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Quota neve compresa tra 500 e 800 metri al nord, con intrusioni più in basso al mattino ed in caso di rovesci intensi.

Molta instabilità con temporali, grandinate e venti forti anche al centro e al sud, specie lungo le regioni tirreniche. Quota neve variabile tra 500 e 700 metri, ma anche qui con possibili intrusioni più in basso nei rovesci.

Temperature in ulteriore calo, venti forti a circolazione ciclonica attorno ad una depressione centrata sul Mar Ligure. Mari ovviamente in cattive condizioni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località