Nuovo cambiamento del tempo fissato ai primi di luglio?

Ci apprestiamo a vivere un periodo prolungato di tempo stabile anticiclonico che di fatto segnerà l'esordio ufficiale della stagione estiva sul Mediterraneo. A subire l'influenza di questa circolazione saranno un po' tutti i paesi dell'area mediterranea ed anche l'Italia vivrà una fase anticiclonica con temperature che giorno dopo giorno guagneranno sempre qualche punto in più, sino a portarsi su valori intensi di caldo in previsione entro il prossimo fine settimana. In questo periodo sperimenteremo inoltre un evidente rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali e di conseguenza un rialzo nel flusso delle correnti occidentali che almeno per qualche giorno non riusciranno più a coinvolgere l'area del Mediterraneo, restandosene confinate a latitudini più elevate. Qualcosa potrebbe lentamente iniziare a cambiare negli ultimi giorni di giugno, attraverso lo sviluppo di una nuova perturbazione che nel prossimo fine settimana proverà a far breccia sul vecchio continente, portando un nuovo cambiamento del tempo.

Sull'Italia cosa succederà?

Come succede fin troppo spesso durante il periodo estivo, in larga misura l'anticiclone sarà in grado di respingere le nuove offensive perturbate in arrivo dall'oceano Atlantico. A risentire di questi passaggi potrebbero essere soprattutto le regioni settentrionali ma in maniera comunque marginale, con temporali che entro la fine del mese potrebbero farsi più frequenti lungo la fascia alpina e prealpina. Volgendo lo sguardo ancora oltre, la previsione deterministica del modello americano ipotizza lo sviluppo di una nuova perturbazione più organizzata entro i primi giorni di luglio, qui sotto vi mostriamo l'evoluzione relativa a mercoledì 1: