Nuovi temporali in vista per il nord, poi forse anche al centro tra mercoledì e giovedì

Nei prossimi giorni le circolazioni instabili in arrivo dall'oceano, tenteranno di valicare la porta del Mediterraneo, portando un cambiamento del tempo rivolto alle regioni del nord. Su questo settore d'Italia vengono infatti previste condizioni di tempo instabile portate passaggio di una perturbazione attesa entro la metà della prossima settimana. Un corpo nuvoloso riuscirà a raggiungere il nostro Paese attraverso un parziale cedimento dell'alta pressione, ci sarà uno spostamento del cuore più caldo e stabile della stessa verso il Mediterraneo orientale. Di pari passo assisteremo ad una accentuazione dell'attività depressionaria sull'Europa centrale ed occidentale, si preannunciano infatti giornate ventose e fresche su paesi come Francia, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, nord della Spagna.

L'analisi quota calcolata dal modello europeo per lunedì 17 agosto, mostra lo sviluppo di una nascente circolazione di bassa pressione associata ad un rinforzo della corrente a getto proprio ridosso delle regioni settentrionali italiane: