Nuove frane e allagamenti in Emilia Romagna: allerta per forti temporali nelle prossime ore

Nuova emergenza maltempo in diverse zone dell'Emilia Romagna. Le piogge e i forti temporali avvenuti fra la giornata di ieri e la nottata appena trascorsa hanno ricreato condizioni di criticità in vari punti della regione, già estremamente fragili per le recenti alluvioni, in particolar modo in Emilia fra le province di Reggio Emilia e Modena e in Romagna nel forlivese, con allagamenti e frane.

Ieri pomeriggio, i forti temporali hanno creato danni nella frazione di Saltino a Prignano sulla Secchia, da dove il sindaco Mauro Fantini attraverso una nota parla di "nuove gravi ferite" riferendosi alle frane, agli smottamenti e agli allagamenti che si sono registrati "in poco meno di mezz'ora". Situazione simile anche a Frassinoro. Ma allagamenti e disagi non hanno risparmiato nemmeno Modena.

Disagi, dicevamo, anche nell'area romagnola. Piogge intense, anche accompagnate da grandine, hanno messo in difficoltà i guidatori sulle autostrade A1 e A14, dove si sono registrati disagi. A Forlì si sono formati diversi allagamenti, diversi gli interventi dei vigili del fuoco. A Faenza, dopo le intense piogge, le strade sono diventate torrenti di fango.

E purtroppo il maltempo non è finito: anche nelle prossime ore, soprattutto fra il pomeriggio e la serata, sono previste nuove precipitazioni a sfondo temporalesco. Per questo la Protezione civile ha diramato per oggi un avviso di allerta meteo arancione (criticità moderata) per rischio idraulico e idrogeologico su Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola.