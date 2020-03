Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia, tempo incerto anche nel weekend

Una situazione di intenso maltempo ha interessato negli ultimi due giorni le regioni del centro e del nord ma non è ancora finita qui, le condizioni meteo continueranno a rimanere incerte anche nei prossimi giorni. L'alta pressione infatti, si è temporaneamente allontanata dal Mediterraneo, un ribasso del fronte polare promette ancora delle situazioni di instabilità, con la costruzione di nuovi corpi nuvolosi indirizzati all'Italia. La giornata odierna, mercoledì 4 marzo, è risultata complessivamente la migliore della settimana, al centro ed al nord, il tempo è rimasto soleggiato, mentre una situazione di instabilità, con la presenza di un corpo nuvoloso associato ad alcune precipitazioni, ha interessato alcuni settori del sud.

Una nuova perturbazione è prevista raggiungere le regioni del nord e del centro tra domani, giovedì 5 e venerdì 6 marzo. Attese ancora delle precipitazioni ed un nuovo carico di neve sulle Alpi fino a bassa quota, localmente sui fondovalle di Lombardia, Valle d'Aosta, Alto Adige. Questo corpo nuvoloso risulterà nel complesso meno intenso rispetto al fronte che ci ha interessati negli ultimi due giorni. Ecco le precipitazioni previste dal modello americano per la serata di domani: