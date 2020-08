Nuova ondata di CALDO pronta per l'Italia, ricambio d'aria nel weekend

La porta delle correnti instabili atlantiche, verrà chiusa rapidamente dal veloce rinforzo di un'area d'alta pressione alimentata dalle masse d'aria calde nord africane. Il quadro generale delle temperature segnerà quindi un nuovo rialzo, con valori che si preannunciano elevati soprattutto nelle zone interne del sud Italia. Nelle due Isole Maggiori l'onda mobile di alta pressione verrà accompagnata da isoterme fino a +25/+27°C in libera atmosfera, alla quota di circa 1500 metri. Al suolo nelle zone zone più interne e riparate dall'influenza mitigatrice del mare, la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere i +38/+40°C. In linea generale il caldo tornerà a farsi sentire anche sul resto del Paese e l'aumento termico toccherà nuovamente anche le regioni del nord, con valori diffusamente superiori ai +30°C. Analisi in quota del modello europeo riferita a venerdì 21 agosto:

L'arrivo del fine settimana potrebbe portare una nuova perturbazione proprio a ridosso delle regioni settentrionali, dove potrebbero verificarsi dei nuovi temporali lungo la fascia alpina e prealpina ma occasionalmente anche su alcuni tratti pianeggianti. Il passaggio della coda di questa perturbazione porterà un nuovo ricambio d'aria che sulle regioni del centro e del sud si manifesterà soltanto all'inizio della prossima settimana, attraverso un rinforzo della ventilazione nord-occidentale (Maestrale e Libeccio), che molto probabilmente su queste regioni non saranno accompagnati da fenomeni significativi. Analisi in quota del modello europeo riferita a lunedì 24 agosto, temporanea attenuazione dell'anticiclone:

La fase conclusiva del mese potrebbe essere affidata ancora all'alta pressione questa volta dalle origini oceaniche, con un quadro delle temperature che potrebbe rimanere caldo e stabile fino alla fine del mese, seppur con valori leggermente meno elevati rispetto a quelli delle ultime settimane. L'attività ciclonica sull'oceano Atlantico resterà ancora piuttosto spiccata, anche se a differenza dei trascorsi aggiornamenti, è stata rivalutata l'ingerenza anticiclonica sul Mediterraneo.



Con questo tipo di situazione potrebbero rischiare qualche temporale esclusivamente le regioni del nord, con il passaggio delle code di alcune perturbazioni almeno fino alla fine del mese di agosto.