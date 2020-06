Numerose occasioni di TEMPO INSTABILE anche nel futuro

Una lunga deriva di tempo instabile potrebbe scandire le condizioni atmosferiche europee almeno fino al termine della prima metà di giugno. La previsione del modello europeo sembra confermare una reiterata tendenza ad avere gli anticicloni dinamici collocati in una posizione anomala sull'Europa settentrionale, mentre al contrario le circolazioni di bassa pressione, spesso di origine oceanica, avranno vita facile nella conquista del Mediterraneo. In questo quadro sinottico, trovano spazio frequenti momenti di tempo incerto, mentre al momento non viene prevista alcuna ondata di calore in sede mediterranea in grado di influenzare anche l'Italia. Stiamo quindi parlando di un'estate meteorologica che esordisce decisamente sottotono.

Una nuova perturbazione raggiunge lo stivale italiano nella giornata odierna, domenica 7 giugno, con intense precipitazioni a sfondo temporalesco sulle regioni del nord, le cumulate di pioggia a livello locale potrebbero essere molto importanti. Il tempo resterà instabile anche nei giorni successivi, alcuni modelli ipotizzano lo scivolamento di una nuova circolazione depressionaria sull'Europa centro-occidentale tra giovedì 11 e venerdì 12, pronta a rovinare il secondo weekend di giugno. Ecco la previsione del modello europeo riferita al prossimo venerdì.