NUCLEO FREDDO imminente, ci saranno altre nevicate a bassa quota

L'ondata di freddo artico-continentale responsabile di un brusco calo termico su tutta Italia sta per entrare nella sua fase più vivace e ricca di precipitazioni. Tra mercoledì e giovedì irromperà sull'Adriatico centrale il nucleo gelido in alta quota provvisto di temperature decisamente basse, fino a -34°C a 5000 metri, che tenderanno a stimolare tanta instabilità lungo il versante adriatico. Successivamente questo nucleo freddo verrà risucchiato da una depressione situata sul canale di Sicilia come discusso in questo articolo.

Ci saranno altre nevicate? Dopo i fiocchi di neve fino in pianura arrivati oggi su Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale sarà la volta anche delle regioni del medio Adriatico! Il nucleo freddo, infatti, andrà a sorvolare Puglia settentrionale, Molise, Abruzzo e Marche soprattutto dal pomeriggio di mercoledì per quasi 24 ore.

I forti contrasti tra la massa d'aria fredda e il mar Adriatico sfoceranno in nuclei instabili che dispenseranno nevicate fin sulle coste. I fenomeni saranno sparsi ma localmente a carattere di rovescio, in grado di determinare accumuli nevosi di qualche centimetro. Entro mercoledì sera le nevicate potrebbero estendersi fin sulla Romagna, anche qui a quote di pianura. Ecco le nevicate previste tra mercoledì mattina e pomeriggio:

Queste invece le nevicate previste tra mercoledì sera e giovedì mattina:

Qualche fiocco di neve potrebbe far visita mercoledì e giovedì notte anche sulle pianure del foggiano. Fiocchi possibili anche sulle Murge. Nevicherà a quote più elevate su Basilicata, Calabria e Sicilia dove imperverserà un ciclone ricco di venti forti e piogge sostenute.

Sulle regioni del nord ben poco da dire: escludendo la Romagna sul resto del settentrione il tempo sarà stabile fino al termine della settimana e con altissima probabilità anche nei primi giorni della prossima settimana. L'anticiclone, infatti, tenderà a rinforzarsi ulteriormente spazzando via ogni velleità di maltempo.