Nubifragio sul Gargano: fango e detriti per le strade, situazione critica a San Marco in Lamis

Il cut-off depressionario in azione fra Sud Italia e Balcani sta arrecando fenomeni localizzati ma intensi a carattere temporalesco sulla Puglia. Dalla prima nottata un intenso sistema temporalesco si è sviluppato sul Gargano, caratterizzato da migliaia di fulmini e precipitazioni a carattere di nubifragio.

L'area più colpita risulta essere quella fra San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, dove ha piovuto incessantemente per l'intera notte e tutt'ora continua a farlo. Sulla zona si registrano ormai accumuli di pioggia prossimi o superiori ai 100 millimetri.

Diverse strade sono invase da fango e vi sono degli smottamenti. In particolare si segnalano detriti sulle strade che collegano San Marco in Lamis a Foggia e a San SEVERO SS272. Al momento non si registrano danni rilevanti, ma in alcune zone è saltata l'energia elettrica.

Michele Augello, referente della protezione civile locale, consiglia di evitare di mettersi in auto nel territorio della città dei due conventi.