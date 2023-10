Nubifragio su Ostia: pesanti allagamenti, allagata anche una chiesa [IMMAGINI]

Primi disagi al Centro-Sud a causa della perturbazione di origine atlantica giunta nelle ultime ore. Un forte temporale ha colpito dalla tarda mattinata la zona di Ostia, frazione di Roma, scaricando ingenti quantitativi di pioggia in un ristretto lasso temporale.

Diverse strade sono allagate, come mostrano i video pubblicati dagli abitanti sui vari social network. Numerosi gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Il violento temporale si è sviluppato nei pressi del Lido e ha insistito per circa 2 ore, prima di spostarsi verso la zona di Fiumicino. Gli accumuli di pioggia, riferisce su Facebook Meteo Lazio, hanno superato i 140-150 millimetri all'ora.

L'acqua è entrata anche dentro a negozi, garage e alcune abitazioni. Segnalati cassonetti della spazzatura galleggianti. Allagata pesantemente anche la Chiesa di Santa Bonaria, come testimonia questa immagine pubblicata su Facebook.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.