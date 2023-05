Nubifragi in atto in Sicilia: frane e fiumi in piena nel messinese, isolato Antillo

Come preannunciato una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Sicilia e segnatamente sull'area nord-orientale dell'Isola.

Un temporale, a carattere autorigenerante, sta imperversando da ore sul messinese colpendo soprattutto la zona dei Monti Peloritani e la Val d'Agro, quindi dal messinese tirrenico al litorale ionico. Ingenti i quantitativi di pioggia già caduti, anche superiori ai 150-200 millimetri dalla mezzanotte. Addirittura si segnalano circa 300 millimetri di accumulo a Roccafiorita.

Il maltempo sta creando diversi disagi e criticità: frane e smottamenti lungo le strade provinciali della zona; risulta isolato il piccolo comune di Antillo in seguito a due frane sulle Strade provinciali 15 e 19 che conducono in paese (immagine in alto). Interrotta a tratti pure la strada che porta a Limina e Roccafiorita. Tra Nizza e Alì Terme, volontari, vigili e funzionari dell`Anas stanno monitorando il torrente Nisi.

Nelle prossime ore il maltempo continuerà ad interessare le stesse zone, con maggiore estensione dei temporali al resto della provincia e al catanese. Si raccomanda prudenza.